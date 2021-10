Negociações da bodiva ultrapassam mil milhões Kz

O volume de negociações da Bolsa de Valores de Angola (Bodiva), transaccionado no mercado secundário da dúvida pública, ultrapassaram o marco de mil milhões kz, no período de 1 de Janeiro a 21 de Outubro do corrente ano, noticiou a Angop

O referido volume de negócios, referente ao terceiro trimestres, representam um aumento de 39,93%, face ao período homólogo. Segundo uma nota de imprensa, esclarece que o montante é resultado da activa participação dos membros Bodiva, aliado ao empenho, à modernização do mercado e ao aumento da confiança das empresas.

“Acreditamos que este firme aumento do volume de negócios, reflecte a activa participação de todos membros Bodiva e o seu empenho para a modernização do mercado, bem como o aumento da confiança das empresas e famílias angolana, nos instrumentos financeiros disponíveis para transacção que cada vez mais se tornam ajustados as necessidades do mercado”, cita a nota.

A Bodiva coloca à disposição da economia angolana mercados juridicamente seguros, onde as entidades que procuram financiar as suas actividades (os emitentes) e aqueles que pretendem rentabilizar os seus capitais (os investidores) poderão negociar com equidade, confiantes de que não serão discriminados ou preteridos no acesso à informação, nem no acesso às oportunidades de negociação que surjam.