Negociações da BODIVA rendem 1,02 biliões Kz

De acordo com dados da Comissão do Mercado de capitais, este crescimento foi influenciado pelo aumento no nível de negociação de OT-TX e OT-NR em 42,33 e 121,33 %, respectivamente, face ao igual período de 2019.

A publicação do regulador do mercado bolsista adianta que, de Janeiro a Outubro, o volume de negociação foi, em média, de 102,39 mil milhões de Kz, com um máximo de 150,45 mil milhões, em Junho, e um mínimo de 76,77 mil milhões, em Fevereiro.

Ainda nos 10 meses, verificou-se que as OT-TX foram o valor mobiliário com maior peso nas negociações, com um montante de 674,628 mil milhões (65,9%), seguido das OT-NR com o valor de 345,884 mil milhões (33,7), das OT-BT com o valor de 2 168 mil milhões (0,21), das BT com o valor 1.135 mil milhões (0,11), verificou-se também negociação de unidades de participação na ordem dos 34 milhões (0,0033%), e, por fim, de obrigações corporativas na ordem dos 192 mil (0,000019 %).

No que toca à participação dos investidores na BODIVA, no período em referência, do total negociado, 54,1% das compras de títulos foram feitas por investidores institucionais e 45,84 %foram feitas por investidores não institucionais.

Relativamente a participação por tipologia de comitentes, 47,89 por cento das compras foram feitas pelos bancos, ao passo que os outros 52,11 ficaram distribuídos por outros segmentos.

Por outro lado, foram abertas 3 249 contas na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA), o que representa uma ligeira redução de 25,65 por % face ao período homólogo.

Até ao final de Outubro, o número total de contas activas existentes na Central de Valores Mobiliários de Angola era de 14 716.

Quanto ao comportamento da moeda, o relatório da CMC adianta que o Kz sofreu uma depreciação acumulada na ordem dos 25,66 % face ao período homólogo, encerrando o mês de Outubro em 668,34 Kz por dólar norte-americano, e 5,71 por cento face o mês anterior.

Durante os 10 meses deste ano, na perspectiva da compra e da venda, o Banco de Fomento Angola (BFA) teve a maior quota de intermediação, 32,56 e 31,1%, respectivamente.