Negociações caem 14% mas três novos mercados dinamizam negócios em bolsa

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) movimentou pelo menos 490 mil milhões Kz nos primeiros seis meses deste ano, o que representa uma diminuição de 14% face ao mesmo período de 2021, cujo movimento foi de 567 mil milhões Kz, segundo cálculos do Mercado com base no relatório mensal da instituição.

Do montante custodiado na BODIVA, 375,72 mil milhões Kz foram em Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR), 31,81 mil milhões em Obrigações do Tesouro Indexadas ao dólar norte-americano (OT-TX) e 2,3 mil milhões kz em Bilhetes do Tesouro (BTs).

O mês de Maio foi o que registou maior volume nas negociações, cerca de 139 mil milhões Kz transaccionados, ao passo que Fevereiro registou o menor valor transaccionado e, igualmente, o menor número de negócios efectuados 35,25 mil milhões kz e 270 respectivamente.

No primeiro mês do ano as transacções fixaram-se nos 122,13 mil milhões Kz. O mês seguinte (Fevereiro) registou uma queda na ordem dos 71% comparativamente ao mês de Janeiro.

Nos meses de Março e Abril as negociações rondaram a média dos 59 mil milhões kz, um ligeiro aumento para mais 24 mil milhões Kz face a Fevereiro. No total o número de negócios nestes dois períodos foi de 806, sendo que Abril registou o maior número, 491.

Ainda em Maio, observou-se uma variação exponencial de 132% em relação aos 60 mil milhões kz transaccionados em Abril. Em termos homólogos registou-se uma variação positiva na ordem dos 51%, saindo de 92,26 mil milhões para 122,13 mil milhões Kz.

No mês de Junho as negociações registaram uma redução de 47% face a Maio com o volume de negociações a fixar-se nos 73,88 mil milhões Kz. Já em termos homólogos registou uma diminuição na ordem de 30%, cujo movimento foi de 106,20 mil milhões kz em 2021.

Para o director de Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC, Johny Soki, o que se verificou no I semestre deste ano é um comportamento normal nos mercados financeiros (um novo normal que a bolsa vai observar) durante muitos anos.

Johny Soki indicou que, o “instrumento pivô das negociações” sempre foram as OT-TX, representando em média uma quota acima dos 70% dos títulos negociados.

Segundo o especialista, actualmente em função da não emissão pelo estado destes instrumentos, o stock de OT-TX ronda cerca de 1,2 biliões Kz, sendo que, mais de 90% destes maturam até 2024. Apenas em 2022, cerca de 25% destes títulos poderão atingir a maturidade.

Acrescenta ainda que, com o arranque de novos segmentos (mercado de recompra e de acções) que têm estado a dinamizar as negociações em bolsa esta ligeira redução, poderá posicionar a média mensal acima dos 80 mil milhões/mês, dentro do intervalo aceitável e habitual.

Relativamente ao montante negociado por segmento de mercado verifica-se uma maior concentração dos negócios no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) em detrimento Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), representando uma tendência de preferência dos investidores em efectuarem os negócios em ambientes multilaterais.

O MBTT foi responsável por 73% do negociado realizado, ou seja, 322 mil milhões Kz, já o MROV negociou um total de 116 mil milhões kz o que representa 27%.

No Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro verificou-se uma predominância das OT-NR que tiveram um peso de 91%, as OTs indexadas a moeda forte tiveram um peso de 8% e os BTs com 1%.

De acordo com o Dashboard dos Mercados BODIVA, os negócios realizados por ano de vencimento, confirmam a tendência para a concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta com realce para 2023 e 2024, revelando pouca confiança no mercado por parte dos investidores.

BFA,BAI e Banco Millenium Atlântico são os maiores negociadores

A semelhança do volume transaccionado, os agentes de intermediação registados na BODIVA movimentaram 714 mil milhões Kz, no período em análise, correspondendo um decréscimo de 14% face ao período homólogo, cujo montante foi 826 mil milhões Kz.

Particular realce são os três maiores negociadores - os agentes BFA, BAI e Banco Millenium Atlântico cujas transacções representam cerca de 63% do mercado.

O BFA mantém a liderança do mercado, com um montante negociado de 210 mil milhões Kz com uma quota de 29%. O BAI na segunda posição negociou 165 mil milhões kz e viu a sua quota a cifrar-se nos 23%. De seguida surge o Banco Millenium Atlântico com uma quota de 10,91% com um montante negociado de 77,9 mil milhões Kz.

Contas e liquidação

Durante o primeiro semestre de 2022 a Central de Valores Mobiliarios (CEVAMA) registou a abertura de 12 319 contas individualizadas contra 5027 registado no mesmo periodo em 2021, o que representa um crescimento exponencial de 145%.

Neste período, a média de contas abertas por mês situou-se nas 2053 contas. O mês de Maio com 9056 contas, mantendo, por isso, o maior registo. No global encontram-se sob custódia na CEVAMA 37270 contas activas.

No que diz respeito a distribuição de rendimento por cupão, nos primeiros três meses do ano foram distribuídos nos 337,50 mil milhões kz, o que corresponde a um decréscimo de 57% face ao período homólogo. Em termos de valores resgatados o montante foi de 797,49 mil milhões Kz, segundo os cálculos do Mercado.

Os marcos da bolsa no I semestre

No mês de Março realizou-se um marco no mercado de capitais com a intervenção de um investidor não residente no mercado de valores mobiliários. A operação devidamente aprovada pelo regulador resultou no investimento na ordem dos 45 mil milhões Kz (9 milhões USD) intermediada pelo banco Standard Bank.

Neste mesmo mês assistiu-se a inauguração do Mercado de Bolsa e Unidades de Participação (MBOP) com a entrada do primeiro fundo de investimento da BFA GA (BFA Oportunidade XI) que abre a livre transacção em ambiente de bolsa, garantindo aos investidores uma nova fonte de investimento e poupança.

Em Abril avistou-se o primeiro registo de compra/venda de acções do BCI (entidade privatizada por via Leilão em Bolsa em Dezembro de 2021) no mercado de MROV.

Já em Maio a bolsa ganha um novo segmento de mercado, trata-se do Mercado de Operações de Reporte (MOR) ou de “Repos”. De acordo com a instituição este mercado vai permitir o aumento das trocas de liquidez entre os vários participantes do mercado que necessitam financiar as suas actividades ou queiram rentabilizar as suas carteiras de investimento.

Em Junho assistiu-se a abertura do Mercado de Bolsa de Acções (MBA) com a Oferta Pública do BAI tendo sido admitidas à negociação em bolsa um total de 1 945 000 acções, cujo preço foi fixado a 20 640 kz.

Com a realização das primeiras negociações em mercado secundário, num total de oito, tendo a cotação final se fixado em 22 704 Kz, uma variação positiva de 10% , verificou-se um crescimento no valor da empresa, passando de 157,55 mil milhões Kz antes da admissão, de acordo com o valor nominal constante no prospecto, para 401,45 mil milhões kz, um crescimento de 154,81%.

O mercado de acções, de acordo com o director de Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC, Johny Soki, vem trazer uma maior oferta de instrumentos e atrair outros investidores não residentes, que poderá conferir um maior volume de negociações ao mercado, servir de incentivo para mais emissões e consequente um crescimento no indicador da profundidade de mercado (capitalização bolsista).

Na visão do especialista, estes novos segmentos representam uma maior oferta de instrumentos ao mercado, um indicador importante na atracção de investidores não residentes cambiais.

O director de Gabinete de Estudos e Estratégia da CMC dá nota que, até o momento, dos registos acompanhados, não se verificaram ainda negociações de não residentes em bolsa (mercado secundário), sendo que, as negociações que se refere foram feitas em mercado primário de dívida pública.

“Entretanto, para o mercado secundário, com a liberalização da conta capital, o aumento da oferta de instrumentos na bolsa, poderemos muito brevemente observar investidores não residentes na bolsa. São investidores importantes para qualquer bolsa, pela liquidez que possam trazer para o mercado angolano que junta-se a outros mercado africanos na concorrência para atrair estes investidores”, referiu Johny Soki.