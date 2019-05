Nasdaq lidera perdas em Wall Street

O índice tecnológico Nasdaq lidera as perdas, perdendo 1,40% para 7.398,87 pontos, logo após o toque do sino de abertura da sessão. O S&P 500 caía 0,68%, para 2.839,96 pontos e o industrial Dow Jones desvalorizava 0,51%, para 25.633,40 pontos.

Por um lado, o sentimento dos investidores está a ser penalizado pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão e, por outro, pela crise da Huawei.

A empresa chinesa foi colocada na lista negra de Donald Trump, o que vai passar a dificultar as relações comerciais da segunda maior fabricante de smartphones mundial com empresas norte-americanas, onde se inclui a Google, que já cortou o fornecimento do sistema operativo Android à Huawei. Também a Intel ou a Qualcomm, fabricantes de chips, vão deixar de cooperar com a Huawei.

O setor tecnológico está a ser fortemente penalizado, ilustrado pelas perdas das FAANG. A Facebook perde 1,78%, a Apple tomba quase 4%, a Amazon cede 1,34%, a Netflix desvalozira 2,06% e a Alphabet, dona da Google, cai 2,29%.