Nasdaq lidera ganhos com investidores à espera das contas das “big tech”

O índice tecnológico Nasdaq regista a subida mais expressiva nestes primeiros minutos de negociação, numa altura em que as contas das "big tech" - Apple, Facebook, Amazon e Alphabet, vão marcar a semana

Também a tecnológica Microsoft revelará contas esta semana.

O industrial Dow Jones está na "linha de água", a ceder 0,02% para 35 670,79 pontos, o S&P 500 desvaloriza 0,04% para 4 543,01 pontos e o Nasdaq valoriza 0,49% para 15 164,30 pontos.

No trimestre anterior, as empresas do sector tecnológico apresentaram resultados acima das estimativas dos analistas, com as "big tech" a reportar uma subida dos lucros.

A fabricante de automóveis eléctricos Tesla está em destaque esta segunda-feira, já que as acções estão a reagir em alta à encomenda de cem mil veículos feita pela Hertz à empresa de Musk. Os títulos avançam 5%, a cotar nos 955,60 USD.