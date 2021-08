Nasdaq e S&P500 têm recordes sucessivos em Wall Street

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Nasdaq avançou 0,15%, para os 15.041,86 pontos, e o alargado S&P500 progrediu 0,22%, para as 4.496,19 unidades. Enquanto o selectivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,11%, para os 35.405,50 pontos.

A sessão foi influenciada por boas notícias sobre as vacinas contra o novo coronavírus e por uma votação importante na Câmara dos Representantes em relação às negociações em torno de uma futura aprovação do plano de investimentos em infra-estruturas, no montante de 3,4 mil milhões USD (três biliões de euros), promovido pelo presidente Joe Biden.

Os investidores estão, por outro lado, na expectativa do discurso do presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, sobre o estado da economia e a política monetária, durante a conferência de Jackson Hole, no Estado do Wyoming, que vai decorrer amanhã sexta-feira.

“A atitude dos investidores é de hesitação quando se espera um discurso importante do presidente da Fed”, sublinharam os analistas da Schwab, aludindo ao facto de os investidores procurarem, desde há semanas, ter mais informação sobre a evolução da política monetária e, em particular, sobre a compra de activos pelo banco central.