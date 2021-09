Nasdaq cai 1% pressionado pela subida dos juros da dívida nos EUA

Wall Street abriu a sessão desta Terça-feira no “vermelho”, com os “pesos pesados” da tecnologia sob pressão na sequência da subida dos juros da dívida nos Estados Unidos da América.

O índice de referência S&P 500 perde 0,66% para 4.413,63 pontos, enquanto o industrial Dow Jones desvaloriza 0,27% para os 34.774,59 pontos.

Ao mesmo tempo, o tecnológico Nasdaq continua a ser o mais penalizado, ao recuar 1,11% para 14.803.76 pontos. Em contrapartida, industrial Dow Jones ganha % para os pontos.

A subida das taxas de juro das Obrigações ao Tesouro norte-americanas continua a pressionar os mercados accionistas, com as tecnológicas a serem as mais penalizadas. A Yied das obrigações a dois anos atingiu máximos de 18 meses, segundo a Reuters

Esta subida está relacionada com os receios relativos às taxas de juro mais altas e ao aumento da inflação, penalizando sobretudo os títulos de alto crescimento. A secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, veio admitir esta Terça-feira que o tecto da dívida nos EUA pode ser atingido a 18 de Outubro, caso não sejam esgotados os meios necessários, isto é, um eventual retirar do tecto ou o aumento desse limite.

Os investidores estão ainda atentos às declarações de vários responsáveis da Reserva Federal norte-americana, depois de, na semana passada, Jerome Powell ter revelado que o organismo poderá dar início à retirada dos estímulos “em breve”.

O responsável discursa esta Terça-feira no Senado, sendo que já veio avisar que o aumento de preços e as dificuldades de contratação das empresas na sequência da retoma económica podem ser “mais duradouros do que o previsto”.