Nasdaq brilha em dia de ganhos de Wall Street

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque prolongaram os ganhos com que iniciaram a sessão e encerram em alta. O tecnológico Nasdaq foi o que registou o melhor desempenho, esta segunda-feira, dando um sinal positivo para o resto da semana de compras, com o dia de Ação de Graças e a Black Friday.

O optimismo em torno das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China impulsionaram o sentimento do mercado. A China acelerou a aprovação de legislação que penaliza infracções a patentes e propriedade intelectual, uma das grandes pretensões dos norte-americanos neste longo processo negocial. A medida beneficia as tecnológicas norte-americanas.

Além disso, segundo a imprensa chinesa, Pequim e Washington estão “muito próximos” de assinar um acordo de ‘fase um’.

Esta segunda-feira, o S&P 500 ganhou 0,73%, para 3.133,10 pontos; o tecnológico Nasdaq valorizou 1,32%, para 8.632,49 pontos; e o industrial Dow Jones avançou 0,68%, para 28.066,47 pontos.

As acções das empresas mais sensíveis à evolução das negociações entre as duas maiores potências económicas valorizaram, especialmente as que atuam no sector dos semi-condutores. A Nvidia subiu 4,89%, a Micron Technologies ganhou 3,60% e a Qualcomm subiu 0,47%. A Caterpillar, que exporta bastante para o mercado chinês, subiu 1,75%.

Ainda nas tecnológicas, a Tesla encerrou com uma valorização de 0,99%, recuperando assim terreno. Na sexta-feira, horas depois de apresentar a Cybertruck, a carrinha da Tesla, os títulos da empresa liderada por Elon Musk caíram porque o mercado reagiu mal à apresentação. Mas Elon Musk disse que já recebeu mais de 140 mil reservas e pré-reservas para a Cybertruck, o que impulsionou os títulos da empresa.

A Uber, depois de perder a licença para operar em Londres, encerrou a sessão com uma queda de 1,56%. Ainda assim, a empresa ainda poderá recorrer da decisão da câmara de Londres.

Nas matérias-primas, o Brent avança 0,42%, para 62,63 dólares e o West Texas Intermediate sobe 0,36%, para 57,98 dólares.