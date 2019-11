Não há cultura de cibersegurança em Angola

O investimento em Cibersegurança na economia 4.0 é fundamental e o exemplo deve partir do topo, afirma o representante da EMIS, Leivan de Carvalho, no Fórum do Mercado de Capitais.

Leivan defendeu não haver cultura de investimento neste tema, de modo geral, no País. Aponta ser necessário salvaguardar, a prior, um conjunto de estratégia ao desenvolver acções no mercado de capitais. Revela que actualmente é critica a Infraestrutura no mercado de capitais e que podem ter impacto sobre os emitentes e investidores

Avança que a cabe CMC de garantir legislação de protecção contra possíveis ataques. Acresce ainda que a Cibersegurança não é só uma questão de IT, mas também de capital humano e financeira.

Por sua vez o administrador do IGAP Akiules Neto chama atenção ao facto de em questões de Cibersegurança 80% dos ataques são internos sendo o sector financeiro é o mais visado. Quanto ao reforço do investimento em mecanismos de protecção, alude que o mesmo deve ser feito com base em analises de risco, não sendo necessário a ocorrência de um ataque, antes pelo contrario apostando numa base de prevenção.