Na ressaca das eleições, bolsas europeias negoceiam em alta

No rescaldo das eleições europeias, o principal índice bolsista português (PSI 20) soma na manhã desta segunda-feira, 27 de Maio, 0,33%, para 5.113,94 pontos, em linha com as principais praças da Europa.

Em Lisboa, os investidores reagem em linha com o outlook da agência de rating Fitch sobre a perspectiva e o nível da dívida soberana portuguesa, divulgada na sexta-feira. No caso português, a dívida soberana foi elevada de “estável” para “positiva”, mantendo o rating português no penúltimo nível da categoria de investimento de qualidade “BBB”. A Fitch destacou que o processo de consolidação orçamental tem-se traduzido em excedentes primários sustentados que têm contribuído para a diminuição do rácio da dívida pública. “As finanças externas estão mais débeis do que na maioria dos países com o mesmo rating de BBB”, sublinhou, contudo, a agência.

Na primeira hora da sessão, são os ganhos dos títulos da Galp (1%), da Mota-Engil (1,33%), do BCP (0,95%), da Sonae SGPS (0,94%), da Navigator (0,48%) e Altri (0,57%) que impulsionam o PSI 20.

Entre as principais praças europeias, os investidores estão optimistas apesar de permanecer a sombra da tensão comercial e tecnológica entre Estados Unidos e China.

E em dia pós-eleições ao Parlamento Europeu, os investidores ainda a fazem as suas análises sobre as consequências do maior ato eleitoral transnacional do mundo. “O mais importante é que o movimento populista não ganhou tanto apoio como esperado, o que acaba por não criar nenhum movimento brusco no mercado, na abertura, não alterando as tendências principais”, comentou a sales team leader da XTB, Carla Maia Santos.

Mas hoje é o setor automóvel que dispara após a Fiat Chrysler ter anunciado que está em conversações com a francesa Renault, tendo em vista uma possível fusão. “Os investidores reconhecem que as fusões no setor automóvel podem ser um dos cenários do ano, sendo que as conversações entre as duas marcas é a primeira materialização dessa expectativa”, lê-se no “Diário da Bolsa” do BPI.

Também a visita de Donald Trump ao NJapão está a estimular o sentimento externo, que “mostra-se positivo com Donald Trump a anunciar um possível acordo com o Japão”.

Hoje, a Bolsa de Londres e Wall Street estão encerradas, devido à comemoração do Spring Break Holiday e do Memorial Day respectivamente, pelo que não haverá negociações.