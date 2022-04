Multinacional De Beers regressa a Angola

Fruto de um acordo com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a ser assinado hoje, em Luanda, a De Beers vai efectuar prospecção de depósitos primários de diamantes numa extensão territorial de 9.984 km2, nos municípios de Saurimo, Dala e Muconda, na província da Lunda-Sul. A prospecção acontece numa área de 9.701 quilómetros quadrados, nos municípios de Chitato, Lucapa e Cambulo, na Lunda-Norte.

Conforme documento enviado ao Jornal Economia & Finanças, o renovado interesse da De Beers em projectos diamantíferos no País decorre das reformas implementadas pelo Executivo no subsector diamantífero, que conferem maior transparência aos processos de outorga de direitos mineiros, bem como uma maior participação no desenvolvimento socioeconómico das zonas mineiras e do País em geral.

Segundo o CEO (Presidente Executivo) do Grupo De Beers, Bruce Cleaver, a assinatura destes contratos representa um marco importante na nossa nova parceria com Angola, que assenta no desejo mútuo de construir um sector diamantífero dinâmico e bem-sucedido que possa gerar benefícios socioeconómicos tangíveis para a população angolana.

“Angola trabalhou arduamente nestes anos recentes para criar um ambiente de negócios estável e atractivo e nós estamos muito satisfeitos por regressar à prospecção activa no País. Angola continua a ser altamente promissora e nós estamos empenhados em ser parte desta nova fase de desenvolvimento do sector diamantífero de Angola”, disse.