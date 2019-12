MultiChoice África passa gestão para Angola

“Esta migração, da África do Sul para Angola vai permitir apostar em talentos locais e em simultâneo atingir um patamar qualitativo elevado, já que haverá uma melhor compreensão do contexto específico dos nossos clientes” disse Rui Morais, responsável pela área de Experiência do Cliente da MultiChoice Angola.

De acordo com a MultiChoice, a gestão do centro esta sob responsabilidade da Quality Contact Centers, uma multinacional angolana especializada em serviços de atendimento ao cliente via telefone e redes sociais, que opera no país desde 2015.

O centro vai empregar, nesta fase, 50 jovens.

Eduardo Continentino, Director Geral da MultiChoice Angola, disse que “o mais importante é a aposta na formação técnica dos colaboradores para que eles consigam ir ao encontro das necessidades dos clientes.”