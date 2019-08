Em comunicado, a Moody’s assinala que a revisão em alta da perspectiva se deve a dois factores: o “contínuo declínio do ‘fardo’ da dívida pública a uma velocidade maior do que o anteriormente antecipado” e “a perspectiva de melhorias sustentadas na saúde do sector bancário português”.

“A Moody’s espera também que o rácio da dívida pública face ao PIB desça abaixo de 110% em 2022″, pode ler-se no comunicado.