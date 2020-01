Moody’s, considera que preços e leis são os principais riscos para as empresas petrolíferas

“Os baixos e voláteis preços das matérias-primas tiveram um efeito negativo na geração de fluxos de caixa e adiaram as amortizações da dívida, dificultando o acesso das empresas aos mercados de capitais”, escrevem os analistas da Moody’s, num comentário sobre o sector em 2020.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Moody’s diz que o abrandamento económico nos países mais industrializados vai manter os preços do petróleo e gás baixos e alerta que as tensões geopolíticas vão aumentar a volatilidade dos preços.

Para além destes riscos, a Moody’s aponta também que “o aumento da produção num contexto de abrandamento do crescimento da procura vai imprimir mais volatilidade aos preços, com as condições para fusões e aquisições no sector a continuarem difíceis”.

Citado no documento, um dos directores da Moody’s, Steve Wood, considerou que “as companhias energéticas enfrentam um acesso aos mercados de capitais cada vez mais difícil este ano, o que aumenta os custos e enfraquece a liquidez, ao mesmo tempo que aumenta o risco de incumprimento financeiro [‘default’, no original em inglês] para as empresas com maturidades iminentes”.