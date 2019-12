Moody’s altera rating do Banco Económico

No âmbito da revisão periódica do rating do Banco Económico, a agência Moody’s justifica esta alteração com base nos seguintes items: Condições macroeconómicas adversas em Angola, nomeadamente, a desvalorização do Kwanza e a elevada inflação, pressionando a capacidade de cumprimento do serviço da dívida dos clientes; Análise da Qualidade de Activos (AQA) com metodologias muito conservadoras de valorização dos colaterais associados a operações de crédito e de mercado de capitais; Prazo para realização do aumento de capital cuja subscrição o Regulador autorizou até ao final do 1º semestre de 2020.

Nesta conjuntura, a Moody’s optou por descer preventivamente o rating do Banco Económico expresso em moeda local (Local Currency Deposit) de B3 para Caa1. O rating em moeda estrangeira (Foreign Currency Deposit) não sofreu alteração e continua estável, em Caa1. Para a manutenção do rating externo a Moody’s atendeu ao suporte da base accionista do Banco e ao compromisso assumido de reforço dos buffers de liquidez e de capital, para fazer face a uma conjuntura mais desafiante do que o previsto.

A manutenção do rating atribuído ao Banco em moeda estrangeira, é considerada por João Quintas, Presidente da Comissão Executiva do Banco Económico, como “um factor positivo, tendo em conta o ambiente macro-económico que o país enfrenta e também um indicador que não deixará de motivar a Comissão Executiva a manter o trabalho em curso, que visa garantir a sustentabilidade do Banco, a médio e longo prazo, mantendo um perfil de risco prudente e moderado, na sua governação corporativa”.

Recorde-se que o Banco Económico integra o top cinco dos bancos angolanos.