Moody “alerta” para contracção de 6,5% no PIB da África do Sul

A agência de notação financeira Moody's informou, em relatório tornado público, que haverá uma contracção de 6,5% no ano fiscal de 2020 na economia sul africana.

No aludido relatório, a agência refere ainda que o pacote de resgate financeiro de 500 bilhões de rand (26,5 mil milhões USD), anunciado pelo governo de Cyril Ramaphosa, enfraquecerá as finanças públicas e restringirá a capacidade do governo em fornecer apoios às empresas públicas.

Entretanto, a Moody's prevê uma recuperação económica em 2021, atrelado a um crescimento económico de 4,5% ao ano.

O presidente sul africano Cyril Ramaphosa anunciou, na última terça-feira, um pacote de resgate financeiro equivalente a 10% do PIB da nação mais industrializada de África, de forma amortecer a crise económica derivada do novo coronavírus.