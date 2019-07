Montepio vende 321 milhões de euros de malparado

O Banco Montepio informa que no dia 12 de julho de 2019, e após um processo de venda competitivo, foi celebrada uma escritura pública de venda de uma carteira de créditos não produtivos (non-performing loans), sob a forma de vendadireta, à empresa Panorama Jubilante, uma sociedade validamente constituída e regida pelas leis portuguesas, com sede em Portugal.

Não foi possível identificar a dona do veículo Panorama Jubilante. O montante bruto alienado foi de 321 milhões de euros, numa carteira que englobou aproximadamente 13 mil contratos.

A concretização desta operação materializa a estratégia do Banco Montepio de contínua redução de ativos não produtivos. Tal como noticiado pelo Jornal Económico a sociedade 400 Capital Management, que tem a Arrow/Whitestar como servicer, ganhou o portfólio ‘Atlas 2’ que tinha um valor contabilístico de 300 milhões de créditos e aproximadamente 6.000 clientes. São créditos sem garantias e créditos com garantias.

Também a Axa Investment Managers, que está a com a Arrow/Whitestar, foi a vencedora do concurso lançado pelo Montepio para a venda de um portfólio de cerca de 1.000 imóveis conhecido com o nome de “Brick”, com um valor contabilístico de 100 milhões.