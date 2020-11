Montante custodiado na BODIVA regista aumento de 29 % em Outubro

O montante sob custódia da BODIVA em Outrubro, atingiu a cifra de 5,6 biliões Kz, verificando um aumento de 29% relativamente ao mês anterior, apurou o Jornal Mercado com base nos dados do Dashboard dos Mercados BODIVA.

Do montante custodiado na BODIVA, 90,4 milhões Kz foram em BT’s e 2,8 biliões em Obrigações do Tesouro Indexadas ao dólar norte americano (OT-TX), 2,4 biliões Kz em Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR), respectivamente, o que representa 97 % do montante custodiado no mês em análise.

Durante o mês de Outubro do corrente foram abertas 14 724 contas de registo individualizado, o que representa um aumento de 0,11 % face ao período homólogo.

O mês em análise, contou com o maior número de novos registos. Actualmente, o sistema de custódia contém um total de 14,7 mil contas activas, o que engloba as contas de carteira própria dos membros, contas de emitente, contas de regularização e contas de registo individualizado.

Segundo o relatório da BODIVA, durante o mês em referência, foram movimentados cerca de 113 mil milhões Kz no Mercado regulamentado sob gestão da referida instituição, dos quais 8,6mil milhões Kz em negócios realizados no ambiente multilateral,26,8 mil milhões em ambiente bilateral.

De acordo com o Dashboard dos Mercados BODIVA, os negócios realizados por ano de vencimento e em comparação com o período homologo, confirmam a tendência para à concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta com realce para 2020 e 2021 e 2024 revelando falta de confiança no mercado por parte dos investidores.

No que concerne ao desempenho dos membros nas negociações, verifica-se que, dos 21 membros BODIVA, apenas 18 contribuíram para o montante negociado. Particular realce para o BFA, BAI e BMA, que ocupam os três primeiros lugares e cujas transacções representaram cerca de 79 % do mercado.

O BFA reassume a liderança do mercado, com um montante negociado de 64,3 mil milhões, com uma quota de mercado de 41%. O BMA, na segunda posição, negociou 30,4 mil milhões Kz viu a sua quota de mercado cifrar-se nos 19,3%. Na terceira posição, surge o SBA com uma quota de mercado de 19%, com um montante negociado de 30 mil milhões Kz.