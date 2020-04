Modelos Galaxy A71 e A51 da Samsung actualizados para suportar ligações 5G

Os novos smartphones têm baterias com mais autonomia, um conjunto de quatro câmaras, com capacidade de gravar vídeo a 4K.

A Samsung renovou a sua linha de smartphones da série A, mais concretamente com o lançamento dos modelos A71 e A51, tendo como prioridade actualizai-los com a tecnologia 5G. Trata-se de uma gama mais acessível que os topos de Gama Galaxy S e Note, mas com algumas funcionalidades premium. Os smartphones apresentam o chamado ecrã Infinity-O, com um módulo de quatro câmaras e uma bateria que promete ser mais durável para as exigências do equipamento.

O Galaxy A51 5G apresenta um ecrã Super AMOLED de 6,5 polegadas, enquanto que o A71 é um pouco maior, com 6,7 polegadas. Para além de concebidos para o consumo, e possibilidade de gravar vídeos a 4K, o gaming também foi considerado, neste caso com a introdução do sistema Game Booster, que através de IA elimina as aplicações de segundo plano que não são necessárias para maior performance dos jogos. Os dois modelos oferecem uma bateria de 4.500 mAh, alimentada por carregamento rápido de 25 W para o A71 e 15 W no A51.

Relativamente às câmaras, o A71 tem uma lente principal de 64 MP e o A51 uma de 48 MP, suportadas por uma grande angular de 12 MP, um sensor macro de 5 MP e uma lente de profundidade de 5 MP. A câmara selfie é de 32 MP. Prometem ainda estabilizador das imagens de vídeo, utilizando o sistema Super Steady Video.