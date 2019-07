Moçambique: 15 países confirmados para Feira Internacional de Maputo 2019

O coordenador da organização da FACIM 2019, disse, sem avançar números concretos, que “esta edição será de longe muito melhor do que a de 2018”, escreveu o jornal moçambicano O País.

Os recentes desenvolvimentos em volta da indústria do gás e petróleo, com destaque para a tomada da Decisão Final de Investimento pelo consórcio liderado pela petrolífera norte-americana Anadarko Petroleum Corporation, no bloco Área 1 da bacia do Rovuma, a 14 de Junho passado, serão a maior atracção da Feira Internacional de Maputo.

Este ano a Feira Internacional de Maputo, a 55ª, decorre de 26 de Agosto a 1 de Setembro próximos no recinto de Ricatla, distrito de Marracuene, subordinada ao lema “Moçambique e o mundo: Alargando o mercado, promovendo investimento e potenciando parcerias.”, adianta o Macauhub.