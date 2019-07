Ministros do Comércio da UA aprovam portal de negociações tarifárias

Os ministros do Comércio da União Africana (UA) aprovaram esta quarta-feira, em Niamey (Níger), o portal de ofertas e negociações tarifárias online e o aplicativo móvel para os operadores económicos, assim como o mecanismo de monitoria e eliminação das Barreiras Não Tarifárias (BNT).

Reunidos em Niamey, na 9ª sessão do encontro de Ministros do Comércio da União Africana, para analisar questões sobre a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), os titulares da pasta do Comércio aprovaram também o portal do observatório do comércio africano.