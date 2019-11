Ministra das Finanças abre Fórum do Mercado de Capitais

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, defende que a quarta revolução industrial, ainda em curso, está a proporcionar uma nova realidade e uma nova forma de fazer negócios, que estimula a adaptabilidade e a criatividade de todas as partes e faz prevalecer uma cultura de inovação permanente.

Vera Daves de Sousa falava durante a abertura da terceira edição do Fórum do Mercado de Camitais, FMC, onde considerou que as “circunstâncias em que se realiza este Fórum são caracterizadas por inúmeros desafios, que passam pela prossecução – e em alguns casos pela activação – das medidas definidas pelo Executivo para reverter o ciclo recessivo da nossa economia e para consolidar, de forma perene, as Finanças Públicas”.

O tema de fundo do Fórum é “Mercado de Capitais, Capitalizando a Economia 4.0” ao que a ministra aponta que a generalização do uso de novas tecnologias, com base na internet e na inteligência artificial, está a transformar as sociedades e tem tornado os processos mais rápidos, flexíveis e eficientes.

“É neste contexto que ganha particular importância a literacia financeira, cujo incremento é cada vez mais necessário e que me leva a apelar a uma cada vez maior concertação dos reguladores do sistema financeiro, no âmbito do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira” orienta.

Acresce que ao mesmo tempo é necessário incrementar uma literacia financeira que capacite os cidadãos, em geral, para lidarem com o dinheiro, para cultivarem a poupança e para terem a percepção adequada dos riscos financeiros a que podem estar expostos em cada momento, temos também o desafio da educação financeira para o futuro, em que todos os processos são, tendencialmente, digitais e sempre inovadores.