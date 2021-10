Ministério Público espanhol pede intervenção de milhões de euros em bitcoins ligados à plataforma Nimbus

O Ministério Público e a Guarda Civil espanhola querem intervir os fundos milionários localizados em 41 endereços electrónicos que se relacionam com a empresa Nimbus, com sede em Malta e que acusam de produzir uma rede internacional para desviar o dinheiro investido em criptomoedas por centenas de poupadores.

De acordo com O EL País, diversos escritos remetidos ao Tribunal de Instrução 4 de Huelva, que abriu estes inquéritos no início do ano, tanto o Ministério Público como o instituto armado consideram necessária a emissão de comissões rogativas no estrangeiro para identificar os responsáveis ​​pelas contas ao abrigo suspeita e ordenar a “apreensão judicial” dos valores ali depositados.

No total, de acordo com os seus relactórios, estes podem conter até 288 bitcoins, cujo valor ultrapassa os 12 milhões de euros com o preço actual.