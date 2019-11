Ministério das Finanças publica relatório com dívidas em atraso

O secretário de Estado, que prestava declarações à margem de uma reunião com deputados da Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, ocorrida a 22 de Novembro, disse ainda que a publicação do referido relatório resulta de uma exigência do Fundo Monetário Internacional, no âmbito do Programa Ampliado de Financiamento que tem com Angola.

“O relatório está neste momento a ser ultimado para publicação na data prevista”, precisou Osvaldo João.

Osvaldo João disse também que o Ministério das Finanças já publica, trimestralmente, no website o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, incluindo a Conta Geral do Estado, depois de discutidos e aprovados pela Assembleia Nacional.

O secretário de Estado aproveitou a ocasião para garantir que o Ministério das Finanças vai procurar aumentar a informação a ser divulgada, nomeadamente a relativa à execução do Orçamento Geral do Estado.