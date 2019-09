Ministério da Energia e Águas vai gastar 182 milhões Kz na reabilitação do seu edifício

O Ministério da Energia e Águas abriu um concurso público limitado a empresas nacionais para a realização de obras de reparação, substituição e benfeitoria nos espaços do edifício sede da ENDE-EP, onde também funciona o ministério no oitavo andar.

De acordo com o anúncio publicado hoje no Jornal de Angola, as obras consistem, sobretudo, na repação de aspectos de arquitectura, equipamentos eléctricos, redes de água e esgotos.

O valor estimado para a empreitada é igual ou superior a 182 milhões Kz, sendo que o prazo de execução não poderá ultrapassar os seis meses.

Enquanto decorrer o concurso, as empresas interessadas podem visitar o local de execução da obra e realizarem todos os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à elaboração das propostas, devendo, para o efeito, solicitar autorização por escrito ao MINEA. As candidaturas devem ser entregues no ministério e encerram no fim do mês em curso.