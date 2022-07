Miguel Raposo Alves é o novo CEO do ATLANTICO

Miguel Raposo Alves é o novo Presidente da Comissão Executiva (CEO) do Banco Millennium Atlântico, soube o Mercado de uma nota de imprensa divulgada pelo banco.

A decisão é da Assembleia Geral de Accionistas do Atlântico, que designou esta sexta-feira, 01 de Julho, Miguel Raposo Alves para substituir de por Daniel Carvalho dos Santos.

“Esta recomposição do Conselho de Administração e da Comissão Executiva surge no seguimento do pedido de substituição apresentado, há cerca de um ano, por Daniel Carvalho dos Santos, justificado com razões de ordem pessoal e familiar, e também pela necessidade de conformar o modelo de governo, e em particular a constituição dos órgãos sociais do ATLANTICO com os novos requisitos regulamentares do Banco Nacional de Angola”, explica a nota.

A Assembleia Geral também designou outros dois novos membros para o Conselho de Administração, tendo o seu registo sido já aprovado pelo Banco Nacional de Angola. Foi nomeado Mauro Santos Neves, na qualidade de Administrador Executivo e José Carlos Burity, como de Administrador Independente, não executivo.

Quem é Miguel Raposo Alves

Managing Director & CEO na Hemera Capital Partners. Possui mais de 25 anos de experiência no sector financeiro internacional, com track record em diversos países, incluindo Angola.

Também é (desde 2021) consultor estratégico da Ludo, um agregador e serviço de descoberta para o projecto NFTs e Play2Earn Blockchain. Desenvolve igualmente ecossistema multi-cadeia focado em facilitar o acesso de coleccionadores ao mundo NFT.

Antes de chegar à presidência da Comissão Executiva da HCP, já trabalha para o Banco Millennium Atlântico (2012 - 2018), onde assumiu as direcções da Banca de Investimento e de Gestão de Activos (Head of Investment Banking & CEO Asset Management).

A carreira de Miguel Raposo Alves na banca inicia em Angola, como associado no Banco Angolano de Investimentos (BAI) por mais de dois anos (Setembro de 1998 - Maio de 2001); depois de trabalhar um ano (1998) na Arthur Andersen & Company, consultora norte-americana de contabilidade e auditoria.

Miguel Raposo Alves é mestre em finanças pela ISCTE Business School (Portugal) e bacharel em administração de empresas. Possui uma pós-graduação em negócios globais pela Said Business School, Universidade de Oxford, Reino Unido.