Microsoft vai comprar 4% da bolsa de Londres por dois mil milhões usd

Microsoft fica com uma participação de 4% da London Stock Exchange Group, avaliada em 1,9 mil milhões, no âmbito de uma parceria a dez anos para integrar a plataforma da bolsa de Londres na sua cloud.

Microsoft vai comprar uma participação de 4% da London Stock Exchange Group (LSEG), avaliada em cerca de dois mil milhões USD (1,9 mil milhões de euros), no âmbito de uma parceria comercial a dez anos para operar a migração da plataforma de dados do operador da bolsa de Londres para a nuvem da gigante tecnológica americana.

“É uma parceria de longo prazo. Em termos de produtos que vamos construir em conjunto, espero ver os nossos clientes a começar a ver os benefícios dentre de 18 meses a 24 meses e vamos continuar a desenvolver a partir daí”, referiu o CEO da LSEG, David Schwimmer, citado pela agência Reutrs. A aquisição da Microsoft deverá ficar concluída no primeiro trimestre do próximo ano.

A agência nota que é o último sinaldo aprofundar das relações entre servidores financeiros e grandes companhias tecnológicas com serviços de cloud, como a Microsoft, Google, Amazon e IBM, situação que está a aumentar o escrutínio por parte dos reguladores.

As autoridades de regulação têm manifestado preocupação com a grande dependência do sector financeiro num pequeno grupo de fornecedores de serviços de cloud, nomeadamente em relação aos problemas que poderiam surgir no sector em caso de um dos servidores ir abaixo.