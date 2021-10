MG Advogados encerra hoje II ciclo de webinars

O escritório de advocacia MG Advogados (MGA) encerra hoje o II ciclo de webinars no com o tema “Seguros e Fundo de Pensões”, depois de analisar temas ligados ao sistema bancário e ao mercado de capitais.

O evento que vai abordar o sector segurador, tem como tema central “Desenvolvimento, Credibilidade e Inovação”, na óptica da Empresa. O webinar que será transmitido através da plataforma zoom, contará com a presença do PCA da Agência Angolana de Regulação e Supervisão (ARSEG), Elmer Serrão, que fará a abertura do evento.

Os ciclos de Webinars da MG Advogados tiveram início no dia 7 de Outubro deste ano, e já foram analisados temas como “O Sistema Financeiro Bancário”; o segundo tema “Mercado de Capitais” e para fechar a sessão de webinars será apresentado o tema “Seguros e Fundo de Pensões”, com transmissão em directo pelo Canal do YouTube da Media Rumo e pela página de Facebook do Jornal Mercado.

Link da transmissão YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4yJvAyBd_Hg