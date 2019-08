Merkel acredita num acordo para o Brexit em 30 dias

O assunto esteve na ordem do dia quarta-feira, quando a chanceler alemã recebeu o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em Berlim, para discutirem as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia, noticia o jornal espanhol “El Mundo”.

No final da reunião os dois líderes mostraram-se optimistas para que o acordo possa ser alcançado. Angela Merkel, referiu que seria positivo para ambas as partes ter um acordo de saída antes de 31 de outubro, data prevista para a entrada em vigor do Brexit, mas, se não houver acordo, “a União Europeia está pronta para todos os cenários”.

Já Boris Johnson assumiu que o Reino Unido “não pode aceitar” o actual acordo de divórcio com a União Europeia e que a sua ideia é renegociar o acordo do Brexit e eliminar a actual salvaguarda irlandesa, o chamado backstop, uma solução temporária para o problema da fronteira entre a Irlanda, que continuará a fazer parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, território britânico.

Boris Johnson diz que este mecanismo, destinado a impedir a criação de uma fronteira difícil entre os dois territórios, torna o Reino Unido um “prisioneiro” do quadro legal da UE e deve, portanto, ser “suprimido”.

A chanceler alemã por sua vez deixou a porta aberta para um acordo que evita o atual bloqueio ao mecanismo de salvaguardas irlandesas. “Talvez possamos fazê-lo nos próximos 30 dias, por que não?”, afirmou.