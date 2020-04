Mercados reagem positivamente a estagnação da propagação da Covid-19

As Bolsas na Ásia e Europa reagiram positivamente à desaceleração do número de mortes na Itália, Espanha e França.

As principais bolsas da Europa operam em alta firme nesta segunda-feira (06.04), em consequência de uma ligeira desaceleração nas mortes diárias da pandemia de coronavírus no domingo (05.04), noticiou o portal de notícias G1.

Por outro lado, os preços do petróleo continuam em queda depois das negociações entre a Rússia e a Arábia Saudita para reduzir a produção terem sido adiadas para quinta-feira, mantendo as preocupações com excesso de oferta.