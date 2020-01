Mercados asiáticos em queda devido à tensão entre Irão e EUA

A bolsa de Tóquio abriu hoje a cair 2,18%, na sequência do ataque do Irão contra bases no Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos.

Nas primeiras transacções do dia, o principal índice, o Nikkei, perdeu 2,18% para 23.060,97 pontos.

Na mesma direcção, o segundo indicador, o Topix, perdeu 1,91% para 1.692,12 pontos.

O índice Nikkei reflecte a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio.

Na China continental, o índice de Xangai caiu 1,22%, para 3.066,89 pontos, e o índice Shenzhen caiu 1,24%, para 1.769,58 pontos.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng também estava em forte declínio no final da sessão.

Na Europa, as bolsas também abriram em baixa.

Entretanto, o secretário-geral da OPEP, Mohamed Barkindo, assegurou hoje que a produção de crude no Iraque não está a ser afectada.

“A produção de petróleo no Iraque não foi afectada e a produção continua”, disse Mohamed Barkindo, em conferência de imprensa.