Mercado segurador à mercê da retoma da economia

Armando Mota, CEO da Fidelidade Angola acredita na recuperação do sector em termos reais, adiantando que o impacto da pandemia, com o avanço da vacinação e a esperada reabertura completa da economia, deverá permitir o restabelecimento do sector.

“Considerando o comportamento recente da sociedade admito que os angolanos e os estrangeiros residentes reflictam sobre a crucial importância de ter um plano de saúde, um seguro de

vida e uma poupança”, disse.

Observa que o mesmo se aplica às empresas, que agora mais que nunca reconhecem o seu papel, muitas vezes central, na protecção dos colaboradores e das famílias.

No seu entender, as pessoas e as empresas estão mais informadas e atentas e nunca como hoje sabem e reconhecem a necessidade absoluta em transferir os riscos para as seguradoras.

No entanto, Armando Mota reconhece que alguns desafios podem gerar alguma incerteza na esperada retoma, impulsionados por um ano de eleições, evento que irá assumir uma forte relevância e poderá condicionar algumas das decisões económicas mais esperadas.

Por seu lado, Fátima Monteiro, CEO do BIC Seguros diz não ter dúvidas que 2022 vai continuar a ser um ano difícil para o mercado em geral, o que naturalmente se irá reflectir no mercado segurador, um sector da economia, que, como avança, estará intrinsecamente ligado à evolução da economia.

“O ano de 2022 está a iniciar-se como uma extensão de 2021. Julgo que iremos continuar a assistir a uma redução, menos acentuada, na subscrição de novos seguros que será mais evidente em alguns ramos do que noutros”, antevê.

Considerando que a carteira de seguros tem uma base preponderante de renovação anual, Fátima Monteiro estima que o impacto nesta componente dependerá, em grande parte, do comportamento da economia, fortemente afectada, como em todo o mundo, pela situação pandémica.

“No entanto, acreditamos que o pior já passou e que em 2022 a economia trará sinais positivos, o que beneficiará naturalmente as empresas, a população e por consequência todo o sector financeiro”, disse .

Já Alexandre Carreira, CEO da NOSSA Seguros, lembrou que o negócio dos seguros depende muito do desempenho da economia, apesar de haver igualmente uma componente estrutural da demanda que é influenciada por outros aspectos tais como a adequação da oferta, a cultura e a literacia financeira dos potenciais clientes.

Afirma, com efeito, não estar ainda claro qual será o impacto de possíveis novas variantes da COVID-19 na actividade económica mundial e nacional. “Percebemos que haverá impactos

negativos, mas que provavelmente se seguirão de recuperações, pois parece-nos certo que estamos todos a aprender a conviver com o vírus e por conseguinte deverá confirmar-se a tendência de crescimento da actividade económica”, reconhece.

Lembrando que o OGE prevê um crescimento real do PIB de 2.45%, com o sector não petrolífero a crescer 3%, Alexandre Carreira precisou que nos últimos anos, o sector segurador tem

conseguido crescer em termos nominais a taxas não muito distantes da inflação, “pelo que penso que em 2022 não será muito diferente, uma vez que inevitavelmente os custos de estrutura em geral e os dos sinistros em particular acompanham os preços da economia real”.

Mesmo com a previsão de uma inflação de 18% para o ano de 2022, Alexandre Carreira espera um crescimento da receita das seguradoras próximo dessa cifra. “Contudo, queremos crer que o crescimento real do sector em 2022 será positivo”, remata.

Frisa que para além da influência na procura dos seguros dos sectores que apresentarão maior crescimento na economia (extracção mineira e indústria transformadora, por exemplo), a retoma da economia em 2022 em geral, poderá impactar positivamente a procura dos seguros, obrigatórios, nomeadamente os seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais e o de Responsabilidade Civil Automóvel.

“Pensamos que devido à pandemia, a importância do seguro de saúde ficou reforçada no seio das famílias e dos empregadores, pelo que esperamos um crescimento desse ramo, por um lado”, assinala de forma expectante.

Adianta, por outro lado, que a utilização do seguro de saúde será pressionada, aumentando a sinistralidade, cuja pressão, como diz, resultará de um longo período de comedimento imposto pela pandemia aos utentes no que diz respeito à utilização dos serviços de saúde.

Por fim, segundo o CEO, a persistência da pandemia consolidará, certamente, a tendência de uma maior utilização dos canais remotos e de uma maior flexibilidade dos empregadores relativamente ao teletrabalho, reforçando a capacidade das seguradoras prestarem um serviço adequado aos seus clientes

Privatização da ENSA vs competitividade

Em relação à competitividade com a privatização da ENSA, a líder do mercado, Armando Mota sublinha que quem compra um activo obrigatoriamente tem de ter por objectivo adicionar valor ao que existe, salientando que a Fidelidade Angola aprecia a competitividade.

“A competitividade obriga-nos a fazer melhor e mais. É isso que antecipamos, desejamos e que diariamente trabalhamos”, garante.

Já Fátima Monteiro acredita que a privatização da ENSA irá, naturalmente, aportar alterações ao mercado segurador uma vez que se trata de uma mudança importante na líder de mercado.

“Por isso, acreditamos que esta privatização mudará com certeza o mercado mas, em que dimensão e de que forma é de difícil previsão”, disse.

Fusões e aquisições

À pergunta se o mercado deveria partir para processos de fusões e aquisições com vista a torná-lo mais robusto, Fátima Monteiro foi categórica: “de imediato acredito, como aliás tem vindo a acontecer, com a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) a fortalecer o seu papel fiscalizador e regulatório, por forma a avaliar as companhias em igualdade de circunstâncias, bem como harmonizar as políticas financeiras e contabilísticas e que acontecerá já em 2022”.

Na sua opinião, este posicionamento, muito importante, da ARSEG trará alguma luz ao verdadeiro estado do sector e permitirá visibilidade sobre eventuais oportunidades de aquisições ou fusões que sejam importantes para manter a estabilidade do sector, “o que acreditamos poderá vir a acontecer a médio prazo, não só no sector segurador como em todo o sector financeiro”.

Na mesma senda, Armando Mota assinalou que as fusões para acontecerem necessitam de adicionar valor às partes. Como disse, normalmente o primeiro objectivo das fusões e aquisições é ganhar escala e é suposto a escala permitir um maior retorno aos accionistas.

“Em Angola creio que o maior desafio das seguradoras está na capacidade de distribuição. Fusões ou aquisições podem acontecer por esse motivo”, acredita, aventando ainda a hipótese de existirem fusões e aquisições por sobrevivência em relação às empresas mais frágeis que prefiram ser adquiridas ou fusionadas para evitar o encerramento ou aumentos de capitais expressivos.

A nível prudencial, a Fidelidade Angola espera que o regulador continue o seu trajecto de boa regulação.

De acordo com Armando Mota, um mercado forte capaz de responder às exigências das pessoas e das empresas exige seguradoras robustas.

“É isso que esperamos que o regulador continue a fazer: actuar de modo a garantir que as seguradoras exerçam a actividade num ambiente de elevada competitividade, prestando serviços

competentes, mas que tenham as garantias financeiras e níveis de provisões adequadas para fazer face às suas responsabilidades presentes e futuras.

Fátima Monteiro entende que 2022 será um ano muito importante, a nível prudencial, com a implementação prática de um conjunto de Avisos que vêm fomentar boas práticas no sector a

nível do Sistema de Controlo Interno e Gestão de Riscos.

“A ARSEG tem tido um papel crucial. Temos verificado muito trabalho ao nível regulatório, com impactos muito positivos no sector e acredito que em 2022 esse paradigma continuará, sobretudo ao nível da comunicação com as companhias”, diz.