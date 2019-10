Mercado latino-americano em destaque no Fórum de Economia de Turismo Global em Macau

Vinte anos após a transferência de administração de Portugal para a China, Macau “está posicionado como o local ideal para implementar um vasto programa de interacções turísticas centrado nos mercados da China e da América Latina”, referiu a organização.

O vice-Presidente brasileiro, António Hamilton Mourão, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro António, encabeçam a delegação do Brasil, adiantou, no final de setembro, a secretária-geral do GTEF, Pansy Ho.

A saúde e o bem-estar são o pano de fundo desta edição, que irá reunir no território vários ministros do desporto, da cultura e do turismo, líderes empresariais globais e especialistas do sector.

Este ano, a organização aposta em promover, pela primeira vez, a Conferência Mundial de Investimento e Financiamento do Turismo, na qual participam especialistas em investimento e líderes do turismo “de topo a nível mundial”.