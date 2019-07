Mercado financeiro em Macau reforça estratégia para Europa, América Latina e África - China

Citada num comunicado divulgado pelo Governo de Macau, Zou Jiayi afirmou acreditar que “com esta potencialidade de abertura ao exterior se poderá impulsionar fortemente [o mercado financeiro] e servir de apoio às referidas políticas.

A vice-ministra das Finanças participou hoje numa sessão na qual se assinalou a emissão por parte do Governo chinês de títulos de dívida no valor de dois mil milhões de renmimbis (cerca de 255 milhões de euros) em Macau.

Esta é uma forma de Pequim apoiar o Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] no desenvolvimento do sistema financeiro com caraterísticas próprias, na construção da plataforma entre a China e os países da língua portuguesa e no impulso da diversificação adequada da economia do território, bem como nas estratégias do desenvolvimento sustentável”, defendeu num encontro com o chefe do executivo, Fernando Chui Sai On.

Antes, na cerimónia na qual se assinalou a emissão dos títulos, o chefe do Governo de Macau defendeu que a operação “marca a entrada do mercado financeiro de Macau numa nova etapa histórica”.