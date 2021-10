Mercado de Capitais uma “alternativa” ao financiamento das empresas

O potencial do mercado de capitais no País tem sido pouco aproveitado enquanto alternativa para as fontes tradicionais de financiamento, destacou o CEO da Eaglestone, Pedro Neto, durante o II ciclo de webinar, organizado recentemente pela MG Advogados.

Ao intervir no evento que teve como tema “Sistema Financeiro Angolano e as Empresas” reiterou a necessidade de fomentar a atracção de investidores para o mercado de obrigações e destacou alguns entraves existentes.

“A ausência de estruturas de capitais eficientes e a falta de cultura de capital de risco apresentam-se como um entrave ao financiamento alternativos, constituindo uma dificuldade na realidade das empresas que actuam no mercado nacional”.

Quanto ao sistema financeiro de modo geral, considera haver evolução em termos de política de concessão de crédito e de análise de riscos, mas no que respeita a existência de uma agência rating nacional que seja activa, conhecida pelos bancos para permitir ultrapassar algumas situações ainda não é uma realidade evidente, afirmou.

Outros aspectos que têm inibido a adesão ao mercado são a falta de informação e complexidade processual no acesso ao produto investimento, a escassez de agentes de intermediação activos a apoiar os investidores no acesso ao mercado e por último as jornadas de investimento altamente manuais e pouco digitais.

Vantagens das obrigações para as Empresas

As obrigações apresentam uma vantagem primordial para as empresas constituindo uma fonte de financiamento no médio/ longo prazo com o reembolso no final, o que aumenta o cash flow disponível para os accionista ou para o reinvestimento nas operações.

As empresas ao acederem a uma larga base de investidores reduzem a sua dependência do financiamento bancário e libertam limites de exposição junto destes que poderão ser usados futuramente noutras operações afirmou o CEO da Eaglestone.

No diz respeito a estabilização da estrutura de capitais frisou, que as obrigações permitem aumentar a vida dos financiamentos e consequentemente estabilizar a estrutura de capitais em termos de prazo médio e custo, permitindo às empresas em focarem-se na execução do seu plano de negócios e na expansão das suas actividades.

“No que tange a liquidez, os financiamentos bancários são líquidos, mas obrigações podem ser mais facilmente transaccionadas em mercado secundário, oferecendo assim aos investidores um mecanismo de saída antecipada”.

As emissões de obrigações permitem maior liberdade de actuação e de utilização dos fundos levantados tanto para a equipa de gestão como para os accionistas, apontou.

De acordo CEO da Eaglestone Pedro Neto, é necessário inovar para se criar uma determinada dinâmica no sentido de atrair mais investidores para o mercado de capitais e isto passa pela diversificação de fundos (fundos de private equity/capital de risco, fundos de acções), aumento no mercado das OICs, é necessário a criação de novas emissões corporativas/ Green Bonds.

Já na Bolsa de Divida e Valores de Angola as empresas podem financiar-se por das acções que proporcionam direitos económicos e direitos sociais e pela via das obrigações que irão oferecer rendimento fixo ou variáveis.

E com objectivo de permitir maior intercâmbio e liquidez entre os bancos, a BODIVA lançara em Novembro o mercado de REPOS que dará a possibilidade aos clientes com títulos como colateral cederem liquidez afirmou o administrador executivo da BODIVA, Odair Costa.

Odair Costa que apresentava no Webinar, fez saber também que esta em vista a criação de outros dois mercados, o mercado de juros e o cambial que vão mitigar o risco e a depreciação cambial respectivamente.

Importância dos investidores em trabalhar juntos do mercado de capitais

De acordo com Assis da Paixão é primordial que se tenha o acompanhamento de uma entidade vocacionada com expertise e conhecimento elevado, onde as entidades registadas acabam por ganhar um conjunto de requisitos mínimos de conhecimento técnico e competências na área do mercado de capitais.

Os intervenientes registados contam com um conjunto de regulamentos obrigações de compliance que geram maior transparência, salvaguardando os interesses dos investidores e stakeholders.

O mercado de capitais garante, a supervisão continua e a idoneidade dos intervenientes no mercado acabando por espelhar maior confiança aos investidores do mercado.

Os investidores poderão estar ausentes de fraudes financeiras e outros riscos que existente no mercado.