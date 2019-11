Mercado de capitais nacional deve ser mais atractivo para emitentes e investidores

De igual modo exortou à CMC, para que continue a perseguir a excelência no desempenho do seu papel, de modo a assegurar a protecção dos investidores, a sã concorrência e a segurança jurídica de todos os intervenientes neste mercado, bem como a prevenção do risco sistémico, com vista à solidificação da confiança no sistema financeiro nacional.

A ministra falava na abertura da terceira edição do Fórum do Mercado de Capitais, que acontece hoje, no Hotel Centro Convenções de Talatona, uma iniciativa da Media Rumo em parceria com a Comissão do Mercado de Capitais