Mercado de capitais dá a mão à Economia 4.0

Tornar a bolsa de divida e valores mobiliários mais atractiva para os emitentes e investidores, proporcionando-lhes, com inovação e segurança, os negócios mais adequados à realidade do País, foi o principal desafio lançado na 3.ª edição do Fórum do Mercado de Capitais, que decorreu nesta quarta-feira, em Luanda, à Bodiva e aos stakeholders do mercado de capitais.

A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, realçou que o ambiente de negociação proporcionado pela entidade gestora da bolsa angolana será uma das plataformas mais importantes para a boa materialização do Programa de Privatizações delineado até 2022. Recorde-se que parte das 195 empresas ou participações do Estado à venda será alienada via bolsa, por leilão de blocos ou por oferta pública inicial. De acordo com a ministra, ciente de que a poupança interna é ainda insuficiente para assegurar o êxito pleno do programa, o Executivo alterou a regulamentação relativa à participação de investidores não-residentes cambiais no mercado de capitais, procurando assim alargar a base de investidores.

“Vão nesse sentido a dispensa de um licenciamento prévio dos investidores não residentes cambiais junto do Banco Nacional de Angola, que passam também a dispor de um quadro mais favorável para a movimentação da conta capital”, detalhou. Em relação ao tema central da terceira edição do Fórum do Mercado de Capitais, organizado mais uma vez pelo Grupo Media Rumo (detentor dos títulos Mercado, Vanguarda e Rumo) –‘Mercado de Capitais: Capitalizando a Economia 4.0’, Daves considerou que a generalização do uso de novas tecnologias, com base na internet e na inteligência artificial, está a transformar as sociedades e tem tornado os processos mais rápidos, flexíveis e eficientes. A quarta revolução industrial, ainda em curso, está a proporcionar uma nova realidade e uma nova forma de fazer negócios, que estimula a adaptabilidade e a criatividade de todas as partes e faz prevalecer uma cultura de inovação permanente, defendeu a ministra.

“É neste contexto que ganha particular importância a literacia financeira, cujo incremento é cada vez mais necessário e que me leva a apelar a uma cada vez maior concertação dos reguladores do sistema financeiro, no âmbito do Conselho Nacional de Estabilidade Financeira” destacou. “Ao mesmo tempo que precisamos de incrementar uma literacia financeira que capacite os cidadãos, em geral, para lidarem com o dinheiro, para cultivarem a poupança e para terem a percepção adequada dos riscos financeiros a que podem estar expostos em cada momento, temos também o desafio da educação financeira para o futuro, em que todos os processos são, tendencialmente, digitais e sempre inovadores”, acrescentou Vera Daves. A ministra exortou o regulador, a Comissão do Mercado de Capitais (CMC), a continuar a perseguir a “excelência” no desempenho do seu papel, de modo a assegurar a protecção dos investidores, a sã concorrência e a segurança jurídica de todos os intervenientes neste mercado, bem como a prevenção do risco sistémico, com vista à solidificação da confiança no sistema financeiro nacional.

Para a ministra das Finanças, as circunstâncias em que se realizou o Fórum são caracterizadas por “inúmeros desafios” que passam pela prossecução – e em alguns casos pela activação – das medidas definidas pelo Executivo para reverter o ciclo recessivo da economia nacional e para consolidar, de forma perene, as finanças públicas. Oportunidades e desafios da economia 4.0 Por sua vez, o PCA da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Mário Gavião, lembrou, com uma análise SOWT, que desde cedo o sector financeiro soube retirar – e oferecer – benefícios da tecnologia e capitalizar as oportunidades que ela oferece.

Tal movimento tem sido acelerado por força de avanços tecnológicos como a inteligência artificial, a tecnologia do blockchain ou a utilização de robots informáticos. A nova aplicação da tecnologia e a velocidade a que evolui tornam a actual onda de inovação diferente de todas as que vimos antes no sector financeiro. “Uma primeira consequência é que as instituições financeiras tradicionais já não controlam toda a cadeia de valor, assistindo-se a uma verdadeira batalha pela conquista do consumidor final” apontou Mário Gavião.

“Desde as moedas virtuais aos empréstimos em crowdfunding e soluções de big data, as novas tecnologias trazem consigo a promessa de um sistema financeiro mais eficiente e, sobretudo, mais acessível”, defendeu. O presidente do órgão regulador lembrou que, ao criar novos mercados e ao esbater as fronteiras entre serviços financeiros e serviços adjacentes, as inovações tecnológicas trazem novos riscos, entre os quais os associados a fontes alternativas de financiamento, em que o mutuante já não é um banco ou uma sociedade financeira, mas um consumidor final que pode não entender o produto em causa e os riscos que lhe estão associados. Citou ainda o surgimento de novos riscos associados à segurança dos dados, em especial quando muitas das inovações assentam na sua partilha. Há ainda novos riscos associados à conduta dos intervenientes, pois se a tecnologia ajuda cada vez mais à detecção de comportamentos desviantes, também, por outro lado, pode ajudar a amplificar alguns desses comportamentos. Por fim, novos riscos associados à arbitragem regulatória, já que, na maioria das vezes, não é claro o caminho a seguir em termos de aplicação de uma determinada lei ou regulamento em relação a um serviço inovador, designadamente entre diferentes jurisdições. Apesar dos riscos, os impactos positivos são muitos, referiu Mário Gavião: desde logo, um maior acesso ao sistema financeiro, a tecnologia está a ser usada para apoiar novos mecanismos de distribuição (por exemplo, telemóveis) e para criar novos produtos financeiros que são mais adequados aos consumidores. A utilização das novas tecnologias permite também custos mais baixos, plataformas electrónicas ágeis permitem que as empresas optimizem processos, ofereçam preços mais baixos em comparação com os canais de entrega tradicionais, e fornecem novos mecanismos para entender e adaptar produtos ao consumidor. “Estamos também a assistir a um aumento da concorrência, a tecnologia mudou o cenário competitivo em termos de número de participantes, bem como a existência de produtos e modelos de negócios alternativos, aumentando a liquidez dentro do sistema” acrescentou o PCA da CMC. “Esta onda de inovação vai permitir também uma diversificação dos riscos: a inovação permitida pela tecnologia ajuda a repartir melhor os riscos entre os actores do sistema financeiro, o que pode reduzir a propagação do risco sistémico”, disse.

Enquadramento legal e oferta de produto

Quanto às preocupações que existem sobre o quadro regulatório disponível, Mário Gavião assegurou existir enquadramento legal e regulamentar comparável ao que de melhor existe nos mercados mais desenvolvidos. O mercado possui supervisão por parte da CMC que, procura ser pedagógica e não demasiado intrusiva, mas instigando a confiança dos investidores, sejam nacionais ou estrangeiros, e as necessárias infra-estrutura, como a Bodiva e a CEVAMA. “Apesar de tudo o que já foi conseguido, temos de ser realistas: a oferta de produtos no mercado ainda é incipiente”, assumiu. “O principal desafio do mercado de capitais em Angola continua a ser a falta de oferta de instrumentos do mercado de capitais, sabendo nós, por outro lado, que há um interesse crescente de investidores nacionais e estrangeiros no nosso mercado”, explicou. “É aqui precisamente que a CMC tem procurado actuar, e este Fórum é também expressão disso mesmo, ou seja, do incentivo à oferta de instrumentos do mercado de capitais, por um lado, e à melhoria das condições de liquidez dos produtos já existentes, i.e., a dívida pública”, afirmou.

Quanto à melhoria das condições de liquidez da dívida pública, avançou que estão em curso trabalhos para a criação da figura do operador preferencial de títulos do Tesouro que, entre vários deveres, terá também o de proporcionar liquidez adequada aos títulos em que opera. Quanto às fontes de produtos para o mercado de capitais, destacou como sendo a mais relevante dos próximos tempos o programa de privatizações. Para além dos objectivos mais genéricos associados às privatizações, como a melhoria da eficiência das empresas, há também um objectivo de alargar e aprofundar o mercado de capitais, impulsionando a liquidez e, potencialmente, impulsionando o crescimento económico, disse Mário Gavião. “Uma novidade recente, que também faz gerar fundadas expectativas em relação ao desenvolvimento do mercado, é o anúncio do banco central relativo à liberalização dos movimentos de capitais com o exterior por parte dos investidores estrangeiros”, lembrou. Para atingirmos os objectivos elencados, considerou fundamental o apoio e a cooperação com todos os participantes no mercado, desde as empresas, principais interessados na captação de recursos, até aos intermediários financeiros e investidores institucionais. “Para aspirarmos a um mercado de capitais desenvolvido, cujos benefícios possam ser compartilhados pela população e pelas empresas, é necessário investir em formação. O aumento do nível de literacia financeira e digital é um objectivo da maior importância quer para a CMC, enquanto guardiã do interesse público no mercado de capitais, quer para os demais participantes do mercado”, conclui o PCA da CMC.