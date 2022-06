Mercado de acções está oficialmente aberto em Angola

O mercado de bolsa de acções foi oficialmente aberto nesta quinta-feira, 9, com a venda de 10% do capital que o Estado detinha indirectamente no Banco Angolano de Investimentos (BAI), através da Sonangol e da Endiama, relativa à Oferta Pública de Venda (OPV).

O BAI, maior banco do sistema financeiro angolano, teve 20 ordens de compra a 21.650 kwanzas (50 USD) na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), 5% mais do que o preço da oferta pública inicial. Mas não havia vendedores.

O ministro de Estado para Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, afirmou que a OPV do BAI cumpre “eficazmente” os objectivos do programa de privatizações (Propriv).

“Conseguimos demonstrar a todos que a privatização em bolsa das participações sociais detidas pelo Estado cumpre eficazmente com os objectivos pelos quais o Propriv foi concebido, isto é, contribuir para uma melhor redistribuição do rendimento nacional e possibilitar uma ampla participação na titularidade total das empresas em referência, através da adequada dispersão de capital, dando particular atenção aos pequenos subscritores”, referiu o ministro no discurso de encerramento.

Em entrevista ao Mercado na edição (331), o Presidente da Comissão Executiva (PCE) da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Walter Pacheco, disse que um dos objectivos de curto prazo da instituição que dirige é a criação de um índice accionista, que poderá se chamar LSI (Luanda Stock Index). Para isso, pelo menos 5 empresas devem estar cotadas em bolsa.

Nos últimos meses, algumas empresas manifestaram o interesse em abrir os seus capitais em bolsa, nomeadamente, o Banco Millennium Atlântico e as petrolíferas angolanas Acrep e Somoil.

De acordo com Walter Pacheco, que falava durante a abertura do mercado de bolsa de acções espera-se que ocorram pelo menos duas outras cotações este ano (dos bancos Caixa Geral Angola e Millennium Atlântico), antes de as empresas públicas Sonangol e Endiama realizarem as suas ofertas de venda pública.

“Esperamos que até 2025 estas empresas estejam em condições de listar as suas acções”, disse Walter Pacheco, referindo-se à Sonangol e à Endiama.

Walter Pacheco referiu também que Angola “está a granjear de muita confiança dos mercados internacionais e a prova foi dada com essa operação que aconteceu”.

Segundo o CEO da Bodiva, Angola tem um número de 300 grandes contribuintes, que são obrigados a ter as contas auditadas, não sendo obrigatória a sua publicação, sendo satisfatório se 10% delas entrarem para a bolsa.

A margem do evento, Maria da Conceição Uini Baptista, PCA da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) avançou também que para além das empresas do sector financeiro estão a preparar para dar sequência ao plano de entrada (os bancos Caixa Angola e Millennium Atlântico), a Sonagalp, Kibabo e Omatapalo assinaram o contrato de confidencialidade.

Para Maria Uini Baptista, a inauguração do mercado de bolsa de acções na BODIVA, representa a “cereja no topo do bolo” e todo o movimento vai trazer bons resultados e mais capital para as empresas se tornarem mais robustas.

“Isso representa a cereja no topo do bolo. Já tínhamos fundos de investimentos activos, o mercado da dívida também activo e precisávamos ter empresas cotadas em bolsas, com capitais aberto para que os investidores pudessem também participar activamente no mercado”, disse o responsável pelo mercado de capitais.

De acordo com Uini Baptista, durante muitos anos a CMC esteve a trabalhar na legislação e no quadro regulatório do mercado e esse teste foi possível depois da aprovação do prospecto, que analisou os riscos e toda a informação financeira do banco colocada à disposição dos investidores.

BAI é o 7ª maior banco cotado na África Austral

Durante a sua intervenção no evento, o PCE do BAI, Luís Lélis, apontou que com esta capitalização bolsista de 40 mil milhões Kz, o BAI torna-se no sétimo maior Banco cotado na África Austral e o 17º no continente.

“Esta operação de abertura de capital em bolsa, o nível de procura que teve demonstra que acima de tudo uma grande confiança dos investidores no nosso País. Angola tem futuro, tem liderança e com visão clara”, reforçou o Executivo do BAI.

Através da OPV do BAI, o Estado arrecadou 40, 14 mil milhões Kz (o equivalente a 95 milhões USD, ao câmbio actual) com a venda de 10% do capital que detinha indirectamente no banco, através da Sonangol (8,5%) e da Endiama (1,5%).

A sessão especial relativa à Oferta Pública de Venda de 1 945 000 acções do BAI, foi feita na primeira semana de Junho, com a procura total registada a ascender a 3 072 020 acções, correspondendo a declarações de aceitação de um total de 2 852 investidores.

O factor de rateio que representa o rácio entre a oferta e a procura, aplicado às declarações de aceitação com preço igual ou superior ao preço unitário final da oferta foi de 72,6%.

A procura excedeu a oferta em 1,58 vezes, sendo o total ofertado de 62,36 mil milhões Kz (147,9 milhões USD) e o montante arrecadado pelos oferentes de 40,14 mil milhões Kz, tendo sido alocada a totalidade das acções a 842 investidores.

Players reagem

Em declarações ao Mercado, a corretora Lwei Brokers SCVM afirmou que a recente admissão à negociação de 10% das acções representativas do capital do BAI em mercado de bolsa de acções marca o fim de uma era repleta de cepticismo no que concerne ao desenvolvimento do mercado de capitais de Angola.

De acordo com a corretora, o sentimento de mercado “parece ter mudado”, tanto entre os potenciais emitentes quanto os investidores residentes e não residentes.

“A Lwei Brokers enquanto player activo no mercado de capitais angolano mantém agora o compromisso renovado com a fomentação da literacia financeira necessária a dinamização deste importante segmento do mercado, em outros termos as análises fundamentais passam agora a serem contextualizadas ao mercado angolano de acções”, aponta a correctora.

“Em termos mais práticos, colocaremos a disposição dos clientes Lwei o “Investment Report” um artigo periódico de análise fundada da performance das empresas listadas, e recomendações específicas aos investidores sobre que posicionamento tomar. Outrossim, temos já para os nossos clientes uma “trade desk” somente dedicado aos esclarecimentos e a transacção de instrumentos de renda variável – acções”, reforça.

A Lwei reconhece também a sua responsabilidade em contribuir para o crescimento do mercado e neste sentido, é do seu interesse operar com a máxima transparência possível de acordo com a regulamentação vigente no País.