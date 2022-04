Mercado de acções decresce 5% no Iº trimestre de 2022

Durante o primeiro trimestre de 2022, o mercado de acções registou um decréscimo, causado pelo impacto do aumento da taxa de inflação, da taxa de juros e o conflito entre a Rússia-Ucrânia, constatou o Mercado de acordo com os especialistas do Morningstar.

Segundo os especialistas, o mercado de acções decresceu 5% face ao período homólogo.

De acordo com a estrategista-chefe do mercado da Morningstar, Dave Sekera, espera-se por mais volatilidade das acções durante o segundo trimestre.

“Suspeitamos que a volatilidade permanecerá alta no curto prazo, especialmente até que haja uma resolução no conflito com a Ucrânia. Desde o início do ano, a nossa avaliação variou de um prémio de 6% até um desconto de 11%”, referiu.

Materiais básicos, energia e imobiliários os mais valorizados

O sector de materiais básicos superou o mercado, mantendo-se essencialmente em alta. “Vemos mais oportunidades em todo o sector do que no último trimestre”, relata o analista sénior Seth Goldstein.

Por seu turno, o mercado energético subiu mais de 40% no período em análise, negociando com um prémio de 11%. O conflito Rússia-Ucrânia impulsionou os preços do petróleo bruto e do gás natural.

“A interrupção provavelmente aumentará os fluxos comerciais, com mais petróleo russo a ir para o leste, enquanto os volumes anteriormente destinados à Ásia são desviados para a Europa”, explica Meats. “Mas isso aumenta os atritos, incluindo custos de transporte, utilização ineficiente do gasoduto e incompatibilidades de qualidade nas refinarias.”

Um outro dado recai para o sector imobiliário, esta “indústria” teve uma margem significativa nos últimos 12 meses. Para o segundo trimestre prevê-se uma supervalorização, informa o analista Kevin Brown.

A indústria que foi amplamente abalada pela pandemia da Covid-19 regista melhorias desde que as vacinas começaram a ser introduzidas, embora os subsectores hoteleiros permanecem abaixo de outros subsectores.

Sector de comunicação o mais desvalorizado

O sector de serviços de comunicação perdeu mais que o dobro do mercado durante o primeiro trimestre, com a Meta Platforms (Facebook) e a Netflix (NFLX) com a maior parte do baixo desempenho.

Acompanha esta queda as acções de viagens e lazer. O ambiente político global volátil e o aumento dos preços interromperam a recuperação da indústria de viagens a curto prazo, prevendo-se uma recuperação completa na indústria de viagens para níveis pré-clínicos até 2023, observa.

Para o estrategista-chefe do mercado da Morningstar, Dave Sekera, o mercado tem sido extremamente volátil este ano, pois enfrenta os quatro ventos contrários (desaceleração do crescimento económico nos países, inflação, aumento da taxa de juros, bem como o aperto da política monetária.

Mesmo antes de a Rússia invadir a Ucrânia, as acções já estavam em tendência de queda e as taxas de juros já estavam numa trajectória ascendente. O ataque aumentou o sentimento de risco que já permeia os mercados, avançou.