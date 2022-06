Mercado da bolsa de acções estreia-se a negociar acções do BAI

O mercado da bolsa registou esta quinta-feira, o início de negociações para a venda de 10% do capital social do Banco Angolano de Investimentos (BAI), no âmbito do lançamento de uma oferta pública de venda de acções.

O ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, disse que com esta operação ficou concretizada a privatização das acções do BAI, detidas indiretamente pelo Estado, por via da petrolífera angolana, Sonangol, e da diamantífera nacional, Endiama, através da oferta pública em bolsa de valores, representativas de 10% do capital social do banco.

“Os resultados desta operação são positivos e encorajadores. Permitiu a arrecadação de mais de 40 mil milhões Kz [85,6 milhões de euros], num ambiente de grande concorrência. Houve mais de 2.800 ordens de subscrição, que permitiram abarcar 842 investidores, correspondendo a uma procura acima de 150% do montante total da oferta”, referiu Manuel Nunes Júnior, no discurso de encerramento da cerimónia.