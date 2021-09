Meios vão melhorar registo de produtores em Cabinda

As equipas de registo dos produtores nacionais no portal criado pelo Ministério da Economia e Planeamento na província de Cabinda, foram reforçadas, esta semana, com equipamentos informáticos e meios de transporte para se garantir maior celeridade no processo.

Desta forma, estima-se que o trabalho dos agentes municipais ganhe significativo dinamismo no registo junto do Portal do Produtor Nacional (PPN) e acelere os resultados do Programa de Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Entre os meios disponibilizados pelo Ministério da Economia e Planeamento aos agentes municipais de apoio ao produtor nacional, do município sede (Cabinda), destacam-se motorizadas, uniformes, capacetes e botas, que, doravante passam a permitir aos agentes trabalhar de forma mais condigna e facilitada.

Hortência Carla da Costa Pike, em representação do Ministério da Economia e Planeamento, testemunhou o acto de entrega dos meios aos agentes de apoio ao produtor nacional, do município sede (Cabinda), destacou a importância da cerimonia e exortou os beneficiários a privilegiarem a comunidade jovem “tendo em conta que, é também o nosso foco, acelerar o processo “jovem de Cabinda” de um modo particular e de Angola em geral”. “Estão de parabéns por terem sido escolhidos para trabalharem no PRODESI.