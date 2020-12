Mediadores defendem mercado transparente e sem assimetrias

A Associação dos Mediadores e Corretores de Seguros de Angola (AMSA) defende um mercado com uma concorrência forte, transparente e sem muitas assimetrias com vista ao fortalecimento do sector.

A informação foi avançada ao Mercado pelo presidente da organização, Celestino Pelé, quando abordava o processo de consulta pública da Proposta de Lei da Mediação de Seguros, que decorreu durante 30 dias em todo o País, entre os meses de Novembro e Dezembro do corrente.

Submetida pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, para a recolha de contribuições, Celestino Pelé diz que a proposta peca pelo pouco tempo que a classe teve para formular e remeter as competentes contribuições ao regulador.

Contudo, o presidente da AMSA acredita que na nova proposta de lei o legislador devia olhar com maior atenção e fazer um melhor enquadramento das questões relativas ao segurado e ao mediador.

“As leis devem estar de acordo com a nossa realidade para que haja uma maior funcionalidade do sector e se diminua ao máximo as assimetrias, tendo em conta que alguns artigos não reflectem os reais problemas da mediação em Angola”.

Celestino Pelé sublinha que existe no mercado algum conflitos de interesse, cujos protagonistas colocam sistematicamente em risco os interesses dos mediadores.

Defende, por isso, que em vez de termos duas ou várias leis, seria importante manter-se a lei mãe da mediação e que sempre que necessário as demais alterações fossem feitas mediante decreto ministerial ou presidencial.

Concorrência desleal

O entrevistado nota que há aqui um paradoxo no sector, na medida em que o legislador fala da transparência e das boas práticas, mas, entretanto, não acautelou a concorrência desleal crescente no mercado. Cita, por exemplo, o sector bancário, que também actua como canal de vendas de seguros, que, como afirma, claramente granjeia um maior espaço e conforto, mesmo com as reclamações que o regulador tem recebido dos vários agentes mediadores e corretores de seguros.

“Para além de causar sérios constrangimentos ao sector intermediário, as práticas dos bancos chocam fortemente com as políticas do Estado, que visam o fomento da empregabilidade para a juventude, face às grandes dificuldade de emprego no País, uma vez que reduz a capacidade e actuação dos mediadores”, disse lembrando que o canal de distribuição convive com este cenário há mais de cinco anos.

Segundo Celestino Pelé, os bancos, nas vestes de distribuidores de produtos das companhias de seguros tiram proveito do cliente aderente aos produtos financeiro, tornando-o potencial cliente dos produtos de seguros, resultando um casamento perfeito sem um mínimo de esforço ou investimento, e sem dar possibilidades de espaço aos seus concorrentes, no caso dos mediadores e corretores.

“É sabido que os bancos utilizam um circuito completamente fechado em todos os seus negócios. Ou seja, quem entra não sai, e sem garantia do serviço pós-venda, o serviço que mais falta faz ao cliente, e sem falar das ofertas dos créditos bancários que dão outro conforto ao cliente”.

O entrevistado diz não entender por que razão se continua a dar tanto espaço aos bancos, na medida em que a prática mostra não serem bons vendedores de seguros e nem se quer prestam assistência técnica aos clientes. “Claramente que o grande objectivo dos bancos ao entrarem no negócio dos seguros é apenas a apetência ao lucro”, julga.

“Eu tenho a plena certeza de que se o legislador fizer uma maior apreciação e análise com base na nossa realidade e olhar mais para os beneficiários dos produtos de seguro, no mínimo aos bancos só lhes devia ser permitido a comercialização de produtos de seguros do ramo Vida, por serem produtos semelhantes aos produtos financeiros e estarem associados aos créditos bancários.

“E por outra, pelas suas características, os seguros do ramo Vida não requererem da mesma assistência como os produtos do ramo não Vida que, para a sua comercialização necessitam de agentes bem treinados e com conhecimento comprovado dos diversos produtos de seguros”, afirma.