Média de transacções na BODIVA ascende a 900 mil milhões por ano

A presidente do Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Capitais (CMC) disse quinta-feira (21), em Luanda, que a transacção anual de cerca de 900 mil milhões de kz pela Bolsa de Valor e Dívida de Angola (BODIVA), desde 2020, constitui um indicador plausível da consolidação do sistema financeiro nacional.

Maria Uini Baptista que discursava, à margem do seminário “As Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) como Boas Práticas de Governança Corporativa em Angola”, em que foram abordados temas como “a importância das boas práticas de governança corporativas”; “o impacto da adopção das IFRS” e “os desafios da implementação das IFRS”.

De acordo a PCA os indicadores da consolidação do sistema financeiro angolano, são reforçados pela transacção de 560 milhões de kz pela recém-criada Indústria de Fundos de Investimento, no ano passado, assim como a cotação em Bolsa do Banco Angolano de Investimentos (BAI), cuja oferta já foi lançada ao público.

O bom funcionamento do Mercado de Capitais depende, em grande medida, do cumprimento de normas internacionais que concorrem para a fiabilidade e análise de informação menos complexa”, disse.

“Podem existir outras, mas a BODIVA é a única que transacciona os títulos da dívida pública e, em média, desde 2020, tem feito cerca de 900 mil milhões de kz de transacções”, sublinhou a responsável, acrescentando que, para a CMC, “o mais importante é termos empresas listadas, ou seja, cotadas, com transparência financeira, com governança corporativa, algo que ainda não está consolidado”.

A presidente da CMC revelou que, depois da cotação do BAI em Bolsa, dois outros bancos estão em vias de suceder-se nesse processo, além de uma empresa do ramo da distribuição e do sector da Tecnologia, com o que podem aceder ao financiamento no mercado de capitais.