Master e Garantia Seguros entram em processo de liquidação

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) já procedeu à nomeação das comissões liquidatárias para a condução dos processos de liquidação da Master Seguros e da Garantia Seguros, tendo em consideração à recente revogação das autorizações de constituição.

A revogação das licenças das duas companhias foi precedida da suspensão de autorização para a subscrição de novas apólices de seguro, incluindo novos riscos por um período de 180 dias, sendo que as empresas tinham de apresentar um plano de financiamento e de recuperação, o que não a aconteceu findo o prazo.

Portanto, a contínua inobservância das condições para o exercício da actividade seguradora, nomeadamente a inexistência de garantias financeiras das instituições, o incumprimento parcial da obrigação de prestação de contas e a desconformidade da representação no balanço dos activos representativos das provisões técnicas estão na base da mão pesada da ARSEG.

A cessação imediata do exercício da actividade seguradora por parte das duas seguradoras se deve também às insuficiências das garantias financeiras, o que punha em causa a estabilidade do sector face aos possíveis riscos sistémicos, conforme comunicado tornado púbico na semana passada.

Comissões liquidatárias

Assim sendo, a ARSEG indica que a Comissão Liquidatária para a condução do processo de liquidação da Sociedade Master Seguros é coordenada por Manuel Olím Neto e fazem também parte Nataniel Fernandes e Alinete Alfredo.

Já a comissão liquidatária da Garantia Seguros tem como coordenador Jesus Teixeira, assessor da administração e é integrada por mais dois membros, nomeadamente António Luciano e Wilson António.

Com efeito, as duas companhias devem entregar, imediatamente, aos liquidatários a relação provisória de credores, por ordem alfabética, com indicação dos montantes, data de vencimento, natureza e garantias de que beneficiem, relação e identificação das acções e execuções pendentes em que a instituição financeira bancária seja parte.

Devem igualmente indicar as actividades a que a instituição financeira bancária se tenha dedicado nos últimos três anos, relação de bens que a instituição bancária detenha em regime de arrendamento, aluguer ou locação financeira ou venda com reserva de propriedade.

Às empresas em processo de liquidação cabe-lhes ainda, de acordo com a ARSEG designar os documentos de prestação de contas relativos aos últimos três anos, sendo contas consolidadas relativas ao mesmo período, além de apresentarem as listas de pessoas que a instituição financeira bancária tenha ao seu serviço.

O regulador dos seguros e fundos de pensões destaca igualmente que toda a correspondência dirigida à comissão liquidatária ora nomeada, bem como aos administradores cessantes da Master Seguros e da Garantia Seguros devem ser enviadas à sede da ARSEG em Luanda.

Cinco companhias reforçam capitais próprios

Esta deliberação da ARSEG surge numa altura em que cinco companhias viram aprovadas, recentemente, pelo Ministério das Finanças, os pedidos de aumento de capital social, ao abrigo das medidas tomadas para reverter a questão das insuficiências de garantias financeiras a que estavam submetidas.

Trata-se da Fortaleza Segura, Aliança Seguros, STA Seguros, Liberty & Trevo-Companhia de Seguros e a Global Seguros. A ARSEG diz ainda que com a implementação destas medidas, as empresas reforçaram os seus capitais próprios, garantindo um maior nível de protecção das responsabilidades decorrentes dos contratos de seguros assumidos com os tomadores de seguros.