Mais de 200 milhões USD por vender nos leilões de divisas

Mais de 200 milhões USD ficaram por vender nos leilões de divisas do Banco Nacional de Angola (BNA) nos primeiros seis meses do ano, indicam contas do Mercado com base em dados do banco central.

No período em análise, a instituição liderada por José de Lima Massano disponibilizou aos bancos comerciais, em leilões de preço e de quantidade, um total de cerca de 3,86 mil milhões USD, tendo colocado, na prática, pouco mais de 3,65 mil milhões USD, um diferencial na ordem dos 211 milhões USD que acabaram por ficar nos cofres do banco central.

Na origem desta aparente ironia, numa altura em que a generalidade dos operadores económicos se queixa de haver poucas divisas disponíveis, está sobretudo o facto de haver igualmente escassez de kwanzas por parte dos bancos e dos seus clientes.

A exclusão de bancos comerciais de alguns leilões, por incumprimento de regras, ou a não conformidade de mapas de necessidades de divisas por parte de algumas instituições são igualmente causas possíveis para o facto de algumas das divisas postas à venda ficar em ‘casa’, apesar de fazerem falta.

