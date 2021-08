Maior investidor de bitcoin aumenta fortuna em moeda digital

O maior investidor institucional de bitcoin, a MicroStrategy, informou que comprou mais 177 milhões USD, aumentando o portefólio que possui desta criptomoeda para 5,4 mil milhões USD, numa altura em que o mercado volta a estar em terreno positivo entusiasmando os investidores.

Segundo a “Forbes”, a empresa de análise de dados MicroStrategy, que possui mais bitcoins do que qualquer outra empresa no mundo, anunciou outro grande investimento na criptomoeda mais popular do mundo esta terça-feira, 24.

O anúncio sublinha o compromisso da empresa, numa altura em que o mercado destes ativos se encontra numa fase ascendente após meses em queda.

A empresa, dirigida pelo bilionário Michael Saylor, diz que agora detém 108 992 bitcoins, compradas por um total de 2,9 mil milhões USD, ou um preço médio de 26,7 mil USD por cada bitcoin.

A empresa afirma que utilizou os recursos de uma venda de acções em Junho, onde levantou 180 milhões USD, para comprar as bitcoins adicionais neste trimestre.

Embora o valor do seu investimento em criptomoedas tenha aumentado, a MicroStrategy registou a sua maior perda trimestral de todos os tempos no mês passado, de quase 300 milhões USD, como resultado da queda de 40% da bitcoin no segundo trimestre.