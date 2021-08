Maior fundo soberano do mundo bate recorde e soma mais 100 mil milhões USD

O fundo soberano da Noruega, avaliado em 1,4 biliões USD, sendo por isso considerado o maior do mundo, conseguiu arrecadar mais 110 mil milhões USD, no primeiro semestre deste ano, segundo noticiou o portal de notícias da Executive Digest.

O fundo, com sede em Oslo, devolveu quase 14% em acções, e perdeu apenas 2% nos investimentos de rendimento fixo. As participações imobiliárias não listadas ganharam 4,6%, enquanto os investimentos em infraestruturas ligadas à energia renovável sofreram uma quebra de 1,9%.

Para Nicolai Tangen, director executivo do fundo soberano há quase um ano, “a inflação é a maior ameaça para as ações e obrigações com uma natureza mais vulnerável”.

Desde que Tangen assumiu o cargo, o fundo assumiu um compromisso público com a sustentabilidade. O executivo pretende apontar mais o investimento para empresas ligadas ao ESG e limitar a exposição do fundo a mercados emergentes, como parte da mesma estratégia.