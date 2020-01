Maersk Drilling vai fazer um furo de prospecção de petróleo com 3628 metros em Angola Maersk Drilling foi contratada pelo grupo francês Total para efectuar a perfuração do poço petrolífero mais profundo do mundo, ao largo da costa de Angola e Namíbia, a 3628 metros de profundidade, informou a empresa em comunicado divulgado terça-feira.