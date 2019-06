Luís Teles: “O apoio a empreendedores é uma nova prioridade”

Em 2018 voltaram a ter lucros historicamente elevados, quase o dobro face a 2017. Qual é o ‘segredo?

É sobretudo o resultado de um ciclo económico. Obviamente, há um trabalho grande do banco no sentido de ter os custos sob controlo e de ser rentável, de prestar o melhor serviço aos clientes. Mas há um ciclo macroeconómico, temporário, em que o Estado se torna num investimento mais atractivo do que o sector privado...

Refere-se a dívida publica?

O que acontece é que os bancos acabam por usar os depósitos para investirem em dívida publica, cujas taxas de juro são elevadas e os riscos de incumprimento, teoricamente, zero. Num sector em que, como um todo, há um rácio de incumprimento de 130%, a decisão racional dos bancos é tentar reestruturar os créditos que têm e reduzir a concessão de crédito aos privados, aumentando-o ao Estado. O Estado precisa de se endividar para continuar o investimento publico, e estamos com juros altos, pelo que os bancos têm uma margem financeira temporária que lhes permite retornos muito mais elevados. Não é uma situação sustentável no tempo.

Este ano não vão voltar a duplicar o lucro? Não. Este ano está a ser mais difícil.

O SBA tem uma taxa de incumprimento muito baixa, de 1%. É porque não dão muito crédito ou são muito restritivos?

Por várias razões. Uma, a mais importante, tem a ver com o nosso nível de exigência na análise de crédito, somos bastante rigorosos, há um conjunto de processos de análise de risco, de governação e de aprovação. Por exemplo, eu não tenho autorização para aprovar créditos sozinho.

E está em linha com os sectores que já achavam prioritários...

Os sectores prioritários para o banco são aqueles que irão diversificar a economia, por isso o decidimos comprometer um montante significativo para o PAC.

Em 2018, os vossos ganhos com operações cambiais aumentaram mais de 300%. A nova política do Banco Nacional de Angola (BNA) é favorável à banca?

O BNA fez um trabalho importante nos últimos 18 meses, que permite que a relação entre bancos e clientes seja feita com base na transparência e na previsibilidade, sendo que há um pressuposto que as pessoas têm de compreender: não há oferta de divisas suficiente para a procura. É necessário que haja transparência, porque isso ajuda a que as divisas sejam alocadas ao que é, de facto, importante para o País.

E isso tem acontecido? Sim. Da parte dos bancos é mais fácil gerir a posição cambial e a relação com os clientes que têm que ter acesso às divisas, porque há uma política cambial previsível e transparente.

Foi isso que gerou o aumento dos ganhos com cambiais?

Houve dois momentos, no ano passado, relevantes - Agosto e Novembro/Dezembro, em especial -, em que o BNA ‘injectou’ mais divisas na economia para tentar pagar atrasados. Tal resultou, concretamente, num aumento dos resultados. Ao longo do resto do ano, houve uma forma mais eficaz de gerir a posição cambial do banco, as divisas.

Perderam clientes em 2018, mas os depósitos subiram...

Há um conceito que se chama clientes activos e inactivos. Quando falamos no número de clientes, devemos ser transparentes: o número de clientes diz respeito aos activos. Dado o ciclo difícil macroeconómico e alguma incerteza em termos de acesso às divisas, houve clientes que tentaram alternativas, e nós respeitamos isso. Inclusivamente, quando não conseguimos responder às suas necessidades, aconselhámo-los a considerarem outras opções, ou seja, outros bancos. Houve um trabalho de fundo para ‘arrumar’ a casa, no sentido de facto termos os clientes que transaccionam connosco, clientes activos. Mas, este ano, o número de clientes tem vindo a subir de forma significativa.

Não é irónico que os bancos emprestem mais dinheiro ao Estado do que à economia na fase em que o País está?

Compreendo o seu comentário, mas penso que há um problema de fundo, que é o facto de o Estado, no passado, ter sido actor e operador. Quando o Estado é o principal investidor, isso influencia o comportamento dos restantes agentes económicos. O Estado tem de passar de actoroperador, para reguladorpromotor - é aliás isso que diz o PRODESI. E é a isso o que temos vindo a assistir nos últimos dois anos: criação de entidades reguladoras, de um ambiente de concorrência sã, redução do papel e peso do Estado – isto vai fazer com que os bancos comecem a emprestar mais à economia.

Mas os bancos não devem ter apetite pelo risco?

Para haver apetite pelo risco, é preciso perceber que risco é que os bancos estão a tomar. Está a haver uma avaliação da qualidade dos activos de 12 bancos que representam cerca de 90% do crédito, e vamos ver qual o resultado deste exercício. Se o resultado for que vai haver mais imparidades, é sinal que os riscos assumidos pelos bancos não estavam bem reconhecidos, e isso poderá ter outras consequências. Mas, se não houver mais imparidades, então os riscos estavam bem reconhecidos, e o que aconteceu a nível de incumprimento no sector bancário teve a ver com o ciclo de crise económica.

No ano passado, foram o segundo operador da BODIVA. Negociam com títulos próprios, ou dos clientes?

Ambos. Temos um papel activo e queremos aumentar a nossa posição no mercado de capitais, que consideramos ser uma fonte importante de financiamento da economia que ainda não está totalmente mobilizada e tem um potencial enorme.

O que falta para aumentar a mobilização?

Leva tempo para que os agentes económicos compreendam como funciona o mercado de capitais, cujas regras são diferentes das regras dos bancos como fonte de financiamento. Há uma exigência de transparência bastante diferente.

Nós próprios tomámos a iniciativa de fazer uma emissão própria [de obrigações], mas relativamente pequena...

Ficou abaixo do esperado...

Não. O objectivo não era fazer uma operação muito grande, mas sim uma operação para testar o mercado, ou seja, o apetite dos investidores, e vermos como funciona o processo de cotar as obrigações.

Como estão a olhar para este processo?

Estamos a preparar novas emissões do banco, por exemplo, pensamos fazer com títulos indexados. É importante, também, incentivarmos outras empresas a terem coragem, a quererem arriscar.

Há interesse de empresas?

Sim, algumas estão já a fazer o trabalho de casa. O processo é algo longo e tem alguma complexidade, exige uma transparência em relação ao mercado radicalmente diferente da que temos hoje a nível das empresas privadas – por exemplo, é preciso que tenham as contas auditadas...