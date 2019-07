Lucros da Total caíram 8% no primeiro semestre para 5,2 mil milhões

De acordo com a Total, no segundo trimestre deste ano o Brent esteve a 69 dólares por barril, em média, um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior, mas os preços do gás natural caíram 36% na Europa e 26% na Ásia.

No segundo trimestre deste ano, a Total registou lucros de 2,7 mil milhões USD (2,4 mil milhões de euros), uma queda de 26% em relação a igual período de 2018.

A empresa revelou ainda que aumentou a sua extracção de hidrocarbonetos (petróleo e gás) em 9% no segundo trimestre, atingindo os 2,957 mil barris por dia sobretudo graças à contribuição de 13% de projectos na Rússia, Austrália, Angola e Nigéria.